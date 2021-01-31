الإحصاء يصدر العدد 111 من الكتاب الإحصائي السنوي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2020 (الإصدار الحادي عشر بعد المائة)، والذي يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لجميع الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع جميع الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقى عناصر النظام الإحصائى الوطنى.









ويشمل الإصدار الجديد، أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعــــية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في جميع المجالات (التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية والداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي ومعـدلات النمـو، الاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة... إلخ) على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات.









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ويتضمن الإصدار الجديد عناصـر بيانات إضافية عن إحصاءات الجغـرافيا والمناخ، السكان، الإسكان، الاستثمار.









وتـم إتــاحة البيـانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 31 /1/2021.

www.capmas.gov.eg







