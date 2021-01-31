جورج كلوني يكشف سر اختيار أسماء تقليدية لأبنائه





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الفنان جورج كلوني أكد أنه لم يحبذ يوما اختيار أسماء غريبة لأبنائه، لأنه رأى أن معظم المشاهير يقومون بذلك التقليد دون أي سبب يذكر .





وأوضح كلوني أنه اختار اسماء بريطانية عادية لأبنائه التوأم وهما " أليكسندر" و " إيلا"، معربا عن سعادته باختيار أسماء بسيطة خالية من التعقيد الذي يفضله البعض من المشاهير حتى يكونوا متميزين في الاوساط التي يظهرون فيها .





جدير بالذكر أن كلوني تزوج من امل كلوني ذات الأصول العربية في عام 2014 ، وأنجب منها أبنائه التوأم البالغين من العمر 3 سنوات، وأكد أنه أمضى أسعد أوقاته في فترة الإغلاق برفقة اسرته .

يفضل المشاهير إطلاق أسماء غير تقليدية وأحيانا مركبة وطويلة على أبنائهم كنوع من أنواع الإختلاف والخروج عن التقليد، إلا أن الفنان الشهير جوروج كلوني قرر أن يطلق أسماء بسيطة وسهلة على أبنائه.