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فن

رامى جمال يروج لأغنيته الجديدة عبر إنستجرام

الأحد 31/يناير/2021 - 10:10 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان رامى جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو جديدا له.


وروج رامى جمال لأغنيته الجديدة "ولسه"، ونال الفيديو إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:
- الأغنية تحفة
- تريند رقم 2


فيما كشف الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن أولى أغاني ألبومه الجديد التي تحمل اسم «ولسه»، لافتا إلى طرح الأغنية قريبا.


وأعلن الفنان رامي جمال، قبل أيام، تعاقده مع "نجوم ريكوردز" على إنتاج ألبوم جديد قائلًا عبر "إنستجرام": "خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل دعواتكم".


من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.


ويتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.


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