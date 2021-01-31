رئيس جمهورية المهمشين.. من هو خيري شلبي؟

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن خيري شلبي في ذكرى ميلاده وهو مبدع مصري من طراز فريد وتمر اليوم الذكرى الـ83 لميلاد الأديب الكبير خيرى شلبى، إذ ولد " شلبى" فى 31 يناير 1938، فى قرية شباس عمير بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وهو أحد أبرز الكتاب المصريين، ومن إبداعاته التى استندت إلى تجربته تلك رواية (وكالة عطية) التى نال عنها جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2003 وتحولت إلى مسلسل تليفزيوني.





خيرى شلبى الذى رحل عن عالمنا منذ ما يقرب من 10 سنوات، ظلت جميع أعماله، لسان حال الفقراء والمهمشين، فظل "سفير المهمشين" كما أطلق عليه الكاتب أشرف العشماوى، كما كتب أكثر من 70 رواية جسد فيها المصريين البسطاء، من واقع نشأته الريفية فى مدينة دمنهور، كما فى رواية "وكالة عطية"، أو من واقع معاشرته لهم فى حياته، حتى أنه أقام فترة فى المقابر لمعايشة أوضاع قاطنيها، وتناول فى كتاباته شخصية واقعية فى رواية "صالح هيصة".





قدم شلبى نحو 70 كتابًا، ضمت روايات ومسرحيات ومجموعات قصصية ودراسات نقدية، ومن أشهر رواياته "السنيورة"، و"الأوباش"، و"العراوي"، "موال البيات والنوم"، "ثلاثية الأمالى" أولنا ولد- وثانينا الكومى- وثالثنا الورق"، "بغلة العرش"، "صالح هيصة"، "إسطاسية" وغيرها من الأعمال.

قُدمت أعماله للسينما، ومنها فيلم "الشطار" مع المخرج نادر جلال، وفيلم "سارق الفرح" مع المخرج داود عبد السيد عن قصة قصيرة، وللتليفزيون قدم مسلسل "الوتد" من إخراج أحمد النحاس، ومسلسل "الكومي" عن ثلاثية الأمالى، من إخراج محمد راضي، ويعد مسلسل "وكالة عطية" المأخوذ عن روايته التى تحمل نفس الاسم، آخر ما قدم للتليفزيون حيث تم عرضه فى رمضان عام 2009.