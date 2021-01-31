لأول مرة .. شاهد | فتاة تبدع في رسم أجمل بورتريهات باستخدام العسل والطحينة

قالت سالي مجدي، فنانة تبدع في رسم أجمل بورتريهات بالعسل والطحينة، حيث قررت الابتعاد عن الرسم بالأدوات التقليدية المتمثلة في الريشة والألوان والرسم ببعض المكونات التي نتناولها، حيث انتقلت إلى الرسم بالـ"عسل وطحينة"، فضلًا عن الكاتشب والملح والنعناع، لتقدم بورتريهات لقادة ومشاهير، وآخرين، ما ادى لاستقبالها ردود فعل كبيرة وشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضافت "سالي مجدي"، عبر زووم فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع علي التليفزيون المصري، إن السبب وراء استخدام العسل والطحينة في الرسم، هو أن اصابتها بالانيميا كان سبب اتجاهها لاستخدام تلك المكونات في الرسم، مشيرة إلى أن الأطباء نصحوها بضرورة تناول العسل الأسود، لكنها لا تحب مذاقه، ففكرت في إضافة الطحينة، لكنها أخذت في العبث بطبق العسل، من هنا جاءتها فكرة الرسم بهذه المكونات الطبيعية ، مضيفة أن مدة رسم اللوحة تختلف من شخص لاخر ، فيمكن أن تستغرق ساعة أو ساعتين، خاصة أنها غير دارسة لفن الرسم.





وتابعت مجدي ، أنها تسعي جاهدة على دخول الفرحة في نفوس الأشخاص من خلال تقديم أكله برسمة لفنان، وتتمنى عمل مؤسسة خيرية لتنمية مهارات الرسم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنها نالت شهرة واسعة عبر منصات التواصل الإجتماعي، بسبب الرسومات التي نشرتها ومنها لقادة أمثال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وبعض النجوم الراحلين وخاصة في مصر مثل عبدالحليم حافظ، سعاد حسني، رجاء الجداوي و حسن حسني.

وأكملت: "القلب يعشق كل ما هو قديم" جملة عبرت من خلالها عن مدى حبها للفن القديم ، حيث قالت: " عندي شغف لكل ما هو قديم أفلام قديمة وممثلين وأماكن قديمة".