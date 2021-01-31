محمد جاد: صندوق الإسكان الاجتماعي أرسل نتائج الإعلان الـ 14

قال الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن أمس السبت عن إيصال رسائل النتائج للمتقدمين على طلبات الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن الإعلان رقم 14.





وأضاف "جاد"، خلال تقديمه حلقة اليوم ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رسائل النتائج للمتقدمين على طلبات الإسكان الاجتماعي ستكون في صيغة رسائل نصية والذين قاموا بتسجيل بياناتهم وأرقام هواتفهم المحمولة في طلبات الحجز.





وأشار إلى أن الصندوق أعلن أن هذه الرسائل سترسل فقط لمن تقدموا بشأن طلبات الإسكان الاجتماعي، وقاموا بدفع تكلفة جدية الحجز وقاموا بتسجيل بياناتهم على موقع البريد الإلكتروني للصندوق.





وفى سياق متصل، أكد أن الدولة المصرية وعدت شعبها وأوفت بوصول لقاحات فيروس كورونا، وهو ما تم بالفعل وقامت أيضا بتوريد اللقاحات للمستشفيات.