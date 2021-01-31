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فن

اتقلبت العربية.. هادي خفاجة يتعرض لحادث سير

الأحد 31/يناير/2021 - 10:11 ص
هادي خفاجة
هادي خفاجة
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شروق ابراهيم
أعلن الفنان هادي خفاجة عن تعرضه لحادث سير، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 

وكتب هادي خفاجة: "اتقلبت بيا العربية الحمد الله".


وكان هادي خفاجة وجه رسالة مؤثرة إلى الفنان محمد صبحي بعدما كرمه في احتفالية 50 سنة فن، قائلا: "عندما نظرت فى عينيك يا والدى وتاج راسى.. افتكرت حضرتك وانت بتتصل بيا بسبب مرض والدى.. وعدم قدرتى المالية على سد فاتورة المستشفى.. وحضرتك بتقولى تعالى عاوزك ضرورى جدا، ولما تشرفت بمقابلتك تفاجأت بظرف مقفول يتكفل بنسبة كبيرة من مصاريف علاج والدى، معرفتش اقولك ايه".


وأضاف: "لما ربنا أراد أحضر التكريم من حضرتك مكنش قدامي غير فعلا ابوس ايدك قدام الدنيا.. ومش تطبيل ده اسمه حق الله وحق حضرتك يا أعظم وأنبل إنسان في الدنيا.. ربنا يخليك لينا ويجعلك عون لينا فنيا وإنسانيا.. بحبك وبحترمك".

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