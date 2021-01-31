ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمام زوجته.. كريم فهمي يستعرض عضلاته بالأهرامات

الأحد 31/يناير/2021 - 10:09 ص
كريم فهمي و زوجته
كريم فهمي و زوجته
Advertisements
ندى فكري
نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة من خلال خاصية الاستورى.

وظهر كريم فهمي مع زوجته من امام الاهرامات بصورة كوميدية و هو يقوم بأستعراض عضلاته و هو يحمل الحجر مما اثار اعجاب متابعيه.

اقرا ايضا:



وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليفه وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، وشارك فيه هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.
أمام زوجته.. كريم فهمي يستعرض عضلاته بالأهرامات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كهربا يهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده

حلاوة الذكريات.. كريم فهمي يسترجع أيام طفولته بصورة قديمة

إصابة الفنان كريم فهمي بفيروس كورونا

ربنا يقويك وتنتصر.. بشري توجه رسالة دعم لكريم فهمي بعد إصابته بكورونا

هتعدي يا كيكس... حسن الرداد يدعم كريم فهمي في إصابته بكورونا

متأخرة بس أنت عارف الظروف.. كريم فهمي يهنئ أحمد حاتم بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-1-2021

نشرة أخبار العالم| استفزاز إثيوبي جديد. .هل يمتلك أردوغان السلاح النووي؟..انسحاب محامي ترامب

لم يحدث منذ 130 عامًا.. انخفاض تاريخي في أعداد مصابي الأنفلونزا الموسمية

نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

فتاة تزوجت فى سن الـ 17: أبويا وأمى مش حاسين بوجعي .. فيديو

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

Advertisements

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

رد ناري من نورا عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

اتقلبت العربية.. هادي خفاجة يتعرض لحادث سير

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو