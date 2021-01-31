رئيس الموساد الإسرائيلي يزور أمريكا قريبًا.. وهذا ما سيطلبه من بايدن

وفق ما كشفت وسائل إعلام عبرية، يخطط رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين، زيارة قريباً للولايات المتحدة، سيحاول من خلالها التأثير على واشنطن في ظل الإدارة الجديدة لأن تميل لصالح وجهة النظر المتشددة من إيران.

وقالت التقارير العبرية، إن كوهين سيلتقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، رغم عدم تأكيد الأخير في هذا المنصب حتى الآن من قبل مجلس الشيوخ.

وأضافت التقارير أن الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أيضًا ضمن نطاق الاحتمالات ولم يتم تأكيده بعد، إذ أن الاجتماعات الأولى وجهًا لوجه مع قادة الولايات المتحدة هي امتياز للقادة الإسرائيليين.

واختار بايدن عدم الاتصال برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في أيامه الأولى في البيت الأبيض.

ووفقًا لتقارير سابقة في وسائل الإعلام العبرية، ستُركز جولة كوهين في واشنطن في الغالب على الموضوع الإيراني ونوايا الولايات المتحدة بالانضمام مجددًا إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتقول التقارير بأن كوهين مُصمم على عرض مطالب إسرائيل لأي اتفاق جديد مع طهران، الذي من شأنه أن يسعى لكبح طموحاتها الإقليمية بما يتجاوز التطلعات النووية.

و ستشمل المطالب وقف الدعم الإيراني للجماعات "الإرهابية" الإقليمية والانسحاب العسكري الإيراني من سوريا والعراق واليمن.

وقبل أيام، قالت إيران إنها سترد على أي تهديدات من قبل إسرائيل، وذلك بعد تصريحات نارية أطلقها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وقال كوخافي، إن "جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران معتبرا أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون (خطأً)".

وقال اللفتنانت جنرال كوخافي في خطاب بالمؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي (مستقل) في جامعة تل أبيب "العودة للاتفاق النووي الموقع في 2015 حتى وإن كان اتفاقا مماثلا بعد العديد من التحسينات أمر سيء وخاطئ من وجهة نظر عملياتية واستراتيجية".

وأضاف كوخافي، أن "تلك الخطوات التي اتخذتها إيران تظهر أن بمقدورها في النهاية اتخاذ قرار بالمضي قدما وبسرعة صوب تصنيع أسلحة نووية"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وتابع كوخافي قائلا، "في ضوء هذا التحليل الأساسي، وجهت قوات الدفاع الإسرائيلية بإعداد مجموعة من الخطط العملياتية إضافة لما لدينا بالفعل".

في المقابل، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من قبل إسرائيل.

وأشار روانجي إلى أن "الخداع عنصر أساسي في السياسة الخارجية لإسرائيل، وهي لم تفوت فرصة للقضاء على الاتفاق النووي"، مشددا على أن بلاده "لن تتردد في الدفاع عن نفسها وسنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي".