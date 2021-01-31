الكشف عن صور ومواصفات هاتف الألعاب ROG Phone 5 من أسوس

تستعد شركة أسوس Asus ، لإطلاق أحدث هواتف الألعاب الرائدة بعد أن تم اعتماده من وكالة التنظيمية الصينية TENAA، والتي كشفت قوائمها عن بعض المواصفات الرئيسية وصورتين للهاتف القادم.









أسوس ، والذي من الممكن أن يتغيير اسمه عن الإعلان عنه بشكل رسمي، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف الألعاب ROG Phone 5 من، والذي من الممكن أن يتغيير اسمه عن الإعلان عنه بشكل رسمي، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل.

















وسيحتوي الجزء الخلفي من هاتف ROG Phone 5، على شاشة ثانوية صغيرة ظهرت في مقطع فيديو تم تسريبه سابقًا، حيث تستخدم لعرض معاينات لنوع الإشعار الوارد على الهاتف.









وسيتم تشغيل هاتف ROG Phone 5، الذي يحمل رقم الطراز I005DA، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888.









وسيأتي هاتف الألعاب ROG Phone 5، مع بطارية كبيرة بسعة 6000 مللى أمبير في الساعة، ستتألف هذه البطارية من بطاريتين بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة مما يشير إلى سرعات شحن فائقة السرعة، ووفقا لقوائم 3C سيدعم الهاتف شاحن سريع بقوة 65 وات.









وسيضم هاتف ROG Phone 5، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة مزودة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ولا توجد أية معلومات حول ما إذا كانت الشاشة ستستخدم دقة FHD + أو QHD +، ولكن من المتوقع أن يستخدم الهاتف معدل تحديث يبلغ 144 هرتزا في الثانية.









وكشف ملصق دعائي أن أسوس قد تعلن عن هاتف ROG Phone 5 الجديد للألعاب، في وقت ما في نهاية مارس إلى منتصف أبريل.