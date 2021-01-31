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أخبار العالم

ارتفاع جديد في إصابات كورونا بـ ألمانيا.. وتهديد من الحكومة للشركات المصنعة للقاحات

الأحد 31/يناير/2021 - 10:27 ص
تهديد من الحكومة
تهديد من الحكومة الألمانية للشركات المصنعة للقاحات
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد،  ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و216363 بعد تسجيل 11192 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وأظهرت البيانات أيضا زيادة الوفيات بواقع 399 وفاة ليصل إجماليها في البلاد إلى 56945 وفاة.

وتوعدت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية بحق المختبرات التي "لا تحترم تعهداتها" في مجال تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط تصاعد التوترات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانية.

وقال وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، "إذا تبين أن هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب القانونية".

وأضاف "لا يمكن لأي شركة تفضيل دولة أخرى على الاتحاد الأوروبي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ومن المقرر عقد اجتماع وطني الإثنين في ألمانيا بين السلطات ومصنعي اللقاحات، لمناقشة مسألة التأخير في عمليات التسليم.
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