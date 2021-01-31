التضامن عن تطوير 1500 قرية: هدفها تحسين مستوى معيشة ثلث سكان الريف

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الأولى من المبادرة كان هدفها محدد وهو تحسين مستوى معيشة السكان في ألف قرية من القرى الاكثر فقرا واحتياجا على مستوى الجمهورية، وتم العمل على 143 قرية في السنة الأولى من المبادرة، وعدد المستفيدين منها 2 مليون مواطن.





وتابع عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن نسب الفقر تصل في تلك القرى إلى أكثر من 70%، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتضامن لتوفير كل المتطلبات وعمل كل التدخلات من بنية تحتية أو تدخلات تنموية واقتصادية، وجاري العمل على 223 قرية في المرحلة الثانية من المبادرة، وبهذا يكون تم العمل على 364 قرية، و75% من تلك القرى مركز في محافظات الوجه القبلي، وعدد قليل منها موجود في الوجه البحري.





وأوضح أنه نتيجة للنجاحات التي حققتها المبادرة خلال السنوات الماضية ورد الفعل الإيجابي من قبل المواطنين والقرى المجاورة للقرى المطورة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح وجه بأن يشمل التطوير كل قرى الريف على مستوى الجمهورية أي أن نقوم بتوسيع الرقعة المطورة، وبذلك تصل عدد القرى المدرجة للتطوير 4584 قرية وموزعة على 20 محافظة.





وأضاف أن عدد المستفيدين من إجمالي القرى، 59 مليون مواطن، وهم 60% من سكان مصر، وجار تنفيذ العمل والانتهاء منه هذا العام على 1500 قرية، وبهم 18 مليون مواطن اي ثلث اهالينا في الريف المصري.