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رياضة

توتنهام يحاول تضميد جراحه أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

الأحد 31/يناير/2021 - 10:35 ص
توتنهام
توتنهام
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إسراء أشرف
يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفا على نظيره برايتون، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والربع مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ويتحل توتنهام المركز السادس برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ17 برصيد 18 نقطة.

ويحاول توتنهام في مباراة اليوم، تضميد جراحه بعد الهزيمة الأخيرة على يد ليفربول بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 21، يوم الخميس.

ويتطلع السبيرز بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، لتحقيق الثلاث نقاط من أجل استعادة مكانه في المربع الذهبي.

كما من المتوقع أن يعاني توتنهام في غياب هدافه هاري كين، والذي سيغيب عن الملاعب فترة تصل إلى 6 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الريدز.

وقاد كين توتنهام في جميع المبارايات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأحرز 12 هدفا وصنع 11، بالتالي غيابه سيؤثر كثيرا على السبيرز في المواجهات المقبلة.
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