كسرت التابوهات.. قصة طبيبة تركت مجالها وتفرغت لتشكيل الفضيات

قالت الدكتورة مي الهادي، طبيبة تفرغت لمجال تصنيع الفضيات والحلي، إن فكرة تركها لمجال دراسة الطب وانخراطها بمجال تصنيع الفضيات بدأت منذ عام 2015 وكانت في البداية ورشة بسيطة وأعقب ذلك دراستها لمجال الفضة.





وأضافت "الهادي"، خلال استضافتها ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تعلقت بمجال صناعة الفضيات والحلى واستكملت دراسته بصور نهائية فى مدرسة تكنولوجيا الحلى وتركت العمل نهائيأ منذ عام وتفرغت لموهبتها .





وأشارت إلى أن الطب هي أسمى مهنة في العالم ولكنها أرادت أن تتميز وتطور من موهبتها الفنية وموهبتها الفنية في صنع الفضيات، لافتة إلى أنها لم تواز بين عملها في الطب وصناعة الفضيات لعدم وجود وقت كاف للجمع بينهما معقبة " صاحب بالين كداب" .





ولفتت إلى صناعة الفضيات ليست بلا عمل السهل مطلٌا بل تتطلب وقتا كبيرا وتفاصيل عديدة والتركيز الكثير ، مشيرة إلى أنها رغبتها فى صناعة الفضيات وتركها لمجال الطب سبقه التفكير في نظرة المجتمع وأحاديث الناس ولكنها تركت كل ذلك خلفها ومضيت بمشروعها لصناعة الفضيات .

وتابعت أن رغبتها فى تنمية موهبتها الفنية فى صناعة الفضيات والحلى بسبب رغبتها الداخلية فى إسعاد نفسها ، وتحقيق نجاح ذاتى لها .



