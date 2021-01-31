ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان ينظم ندوة "ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم"

الأحد 31/يناير/2021 - 10:42 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
Advertisements
كريم ناصر- إسلام خالد
انطلاقا من التعاون المثمر بين نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان ( مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) ونادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية  والذى انبثق من خلال هذا التعاون المشترك بندوة عن ريادة الأعمال عقدت من خلال برنامج zoom، تحت رعاية الدكتور / ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث، وإشراف ا.م.د / إيمان ابو طالب  مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، وتنسيق عام من الدكتور / وليد شعبان مصطفى خبير التدريب والتأهيل المشروعات الصغيرة بنادى ريادة الأعمال لجامعة حلوان. 

حضر الندوة الأستاذة الدكتورة/ ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان التى افتتحت الندوة ورحبت بالدكتور/  سامى حمود مؤسس ومدير نادى الربوت بالجامعة اللبنانية والسادة منسقى نادى ريادة الاعمال والطلاب ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان والجامعات المصرية. 

عقدت الندوة بعنوان : ريادة الاعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم  حيث تم عرض تجربة نادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية قدمها الأستاذ الدكتور / سامى حمود مؤسس ومدير نادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية .

اقرا ايضا : رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022

وقد استعرض سيادته خلال الندوة تعريف ريادة الأعمال وأهميتها ودورها المجتمعى والاقتصادى وتناولت أيضا المحاضرة جوانب الإبداع والابتكار،  كما تناول سيادته أهمية أندية الربوت( أندية التكنولوجيا ) فى محو الأمية الرقمية والحد من البطالة وتقديم فرص للتدريب من خلال إيجاد فرص عمل للشباب بما يسهم فى تمكينهم وبما يتمشى مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠. 


كما اشتملت الندوة على العديد من المداخلات من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان والجامعات الأخرى بالإضافة لمداخلات من الطلاب واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات أهمها نقل فكرة إنشاء نادى الربوت ( النادى التكنولوجى )، من خلال التنسيق بين نادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية و نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، وتنظيم وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية فى البرمجة  يقدمها نادي الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، وتخصيص يوم للروبوت تحت مسمى ( روبوت داى ) لتنمية المجال الابتكارى لدى الطلاب واعضاء هيئة التدريس .

نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان ينظم ندوة "ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم"
نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان ينظم ندوة "ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم"
نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان ينظم ندوة "ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم"
نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان ينظم ندوة "ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم"
نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان ينظم ندوة "ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة: جامعة حلوان سباقة فى كافة المجالات وكانت قائدة للثورة الصناعية

جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا".. غدًا

جامعة الأزهر تحتفل بختام فعاليات ريادة الأعمال بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي

في ختام فعاليات نادي ريادة الأعمال.. رئيس جامعة الأزهر يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي

لنشر ثقافة الابتكار.. انطلاق معسكرات توليد الأفكار الريادية بجامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق معسكرات لريادة الأعمال بمشاركة 132 طالباً.. تستهدف دعم الأعمال الحرة وتوليد الأفكار وخلق بيئة محفزة للابتكار

ترشيحاتنا

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم نقل وميكروباص بكورنيش المعادي .. صور

أصيبت بإنسداد في القصبة الهوائية.. سيدة تكتشف أنها حامل بالصدفة.. شاهد

إحالة مدير الإسكان بحي دار السلام للمحاكمة لتلقيه رشوة مالية

لا يعرفها أحد.. خدع عبقرية يكشفها تطبيق واتسآب لأول مرة

بوتين يزور مصر مارس المقبل.. وتوقعات بعودة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن