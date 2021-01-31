نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان ينظم ندوة "ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم"

انطلاقا من التعاون المثمر بين نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان ( مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) ونادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية والذى انبثق من خلال هذا التعاون المشترك بندوة عن ريادة الأعمال عقدت من خلال برنامج zoom، تحت رعاية الدكتور / ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف ا.م.د / إيمان ابو طالب مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، وتنسيق عام من الدكتور / وليد شعبان مصطفى خبير التدريب والتأهيل المشروعات الصغيرة بنادى ريادة الأعمال لجامعة حلوان.





حضر الندوة الأستاذة الدكتورة/ ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان التى افتتحت الندوة ورحبت بالدكتور/ سامى حمود مؤسس ومدير نادى الربوت بالجامعة اللبنانية والسادة منسقى نادى ريادة الاعمال والطلاب ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان والجامعات المصرية.





عقدت الندوة بعنوان : ريادة الاعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم حيث تم عرض تجربة نادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية قدمها الأستاذ الدكتور / سامى حمود مؤسس ومدير نادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية .





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وقد استعرض سيادته خلال الندوة تعريف ريادة الأعمال وأهميتها ودورها المجتمعى والاقتصادى وتناولت أيضا المحاضرة جوانب الإبداع والابتكار، كما تناول سيادته أهمية أندية الربوت( أندية التكنولوجيا ) فى محو الأمية الرقمية والحد من البطالة وتقديم فرص للتدريب من خلال إيجاد فرص عمل للشباب بما يسهم فى تمكينهم وبما يتمشى مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠.





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كما اشتملت الندوة على العديد من المداخلات من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان والجامعات الأخرى بالإضافة لمداخلات من الطلاب واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات أهمها نقل فكرة إنشاء نادى الربوت ( النادى التكنولوجى )، من خلال التنسيق بين نادى الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية و نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، وتنظيم وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية فى البرمجة يقدمها نادي الربوت بالجامعة اللبنانية الدولية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، وتخصيص يوم للروبوت تحت مسمى ( روبوت داى ) لتنمية المجال الابتكارى لدى الطلاب واعضاء هيئة التدريس .



