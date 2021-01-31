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استقرار حتى الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من عدم الانخداع بالطقس الحار.. شاهد

الأحد 31/يناير/2021 - 10:31 ص
طقس حار
طقس حار
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم، الأحد، وحتى الثلاثاء القادم سيحدث ارتفاع فى درجات الحرارة لتصل إلى 25 درجة.


وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لابد من عدم الانخداع بهذا الطقس الحار والاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية.


وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تنخفض في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، منوهة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مؤقت خلال تلك الأيام ولكن خلال نهاية الأسبوع ستعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية وتنخفض مرة أخرى.


وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الشمالية للبلاد فقط.


وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية أكثر من رائعة على معظم الطرق سواء فى الصباح الباكر أو ساعات النهار، منوهة إلى أنه بداية من يوم الأربعاء القادم هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي.
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