كورونا يفتك بـ 3 من أسرة واحدة في أقل من أسبوع بالشرقية | صور

أودى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بثلاثة من أسرة واحدة بمحافظة الشرقية، الحكاية بدأت بالحاج عبد القادر عكاشة ابن قرية البوها المحطة صاحب الـ 58 عاما مركز كفر صقر الذي خضع لإجراء الأشعة والتحاليل ليتبين إنه مصابا بـ كورونا المستجد ليتم نقله إلى مستشفى العزل، حيث لاقى وجه ربه بعد قضاء عدة أيام داخل العزل.





الحكاية رواها عدد من أهالي قرية البوها لـ "صدى البلد".





عقب وفاة الحاج عبد القادر وتشييع جثمانه مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار كورونا كانت الصدمة الكبرى أن زوجته الحاجة فتحية السيد ظهر عليها أعراض كورونا هى الأخرى وتم نقلها إلى مستشفى العزل وهناك لاقت ربها في صدمة كبيرة لأهلها وجيرانها وجميع أبناء القرية الذين شعروا أن الخطر محدق بهم على حد وصف "أحمد السيد" أحد أقارب المتوفين.





واستكمل "محمد حسن" حديثه مؤكدا أنه تم إحضار جثمان الحاجة فتحية وتشييع الجثمان وسط إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتم الالتزام التام من جانب الأهالي في التعامل.





وأضاف "حسن" أنه وفي اليوم الثاني أو الثالث لوفاة الحاجة فتحية ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على نجلهما الأكبر "محمد" تم إجراء الفحوصات اللازمة له وظهرت النتيجة إيجابية وتم عزله ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس ليلقي ربه هو الآخر ويلحق بأبيه وأمه ويتم تشييع جثمانه أيضا وسط حالة من الحزن التي خيمت على الجميع.





واختتم "محمد حسن" حديثه مؤكدا أن القرية عاشت خلال تلك الأيام حالة من الحزن والأسي وخاصة لكون المتوفين يتمتعون بحسن الخلق والسمعة الطيبة، مشيرا إلى أن المرحوم محمد عبد القادر كان مسارعا في عمل الخير محبا له وكان يطالب الجميع أن لا يعلم أحد إنه يتبرع للخير ولا يذكر ذلك مما جعل واقعة وفاته تقع كالصاعقة علي جميع أبناء القرية والقرى المجاورة.





وأشار أهالي القرية إلى أن الوضع في القرية حاليا طبيعي جدا ولا توجد أية إصابات أو تفشي للفيروس، كما يدعي البعض والجميع داخل القرية ملتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مطالبين الجميع بالدعاء للمتوفين ولأسرتهم بالصبر والسلوان.