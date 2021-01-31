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فن

شاهد.. أنجلينا جولي تتسوق مع ابنتها بالتبني زهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:52 ص
انجلينا جولي
انجلينا جولي
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شروق ابراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي للنجمة العالمية انجلينا جولي صورًا تجمعها بأبنتها بالتبني زهرة خلال التسوق في مدينة لوس انجلوس الامريكية. 

وظهرت انجلينا جولي مرتدية الكمامة الطبية هي وابنتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في ولاية كالفورنيا الامريكية وتسجيل الالاف الاصابات.

وحسمت عارضة الأزياء نيكول بوتارلسكي حبيبة النجم العالمي براد بيت الجدل حول الأقاويل التي تتردد عن كراهيتها الشديدة للنجمة العالمية أنجلينا جولي.

ونشرت نيكول بوتارلسكي صورة لها بفستان قصير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت قائلة: "لا تكرهوا أحداً".
 

شاهد.. أنجلينا جولي تتسوق مع ابنتها بالتبني زهرة
شاهد.. أنجلينا جولي تتسوق مع ابنتها بالتبني زهرة
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