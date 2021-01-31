صانعة حلى وفضيات : تركت الطب لتنمية موهبتى الفنية

قالت الدكتورة مى الهادى ، طبيبة تفرغت فى مجال تصنيع الفضيات ، إن فكرة تركها لمجال دراسة الطب وانخراطها بمجال تصنيع الفضيات بدأت منذ عام 2015 وكانت فى البداية ورشة بسيطة وأعقب ذلك دراستها لمجال الفضة وذلك بهدف تنمية موهبتها .





وأضافت " الهادى " ، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أنها فى بداية تصنيع الفضيات بدأت من منزلها ومع انتاج كميات كبيرة احتاجت لتدشين ورشة خاصة بها لتصنيع الحلى والاكسسورات ، لافتة إلى أنها تقضى 4 ساعات يوميأ فى الورشة .





وأشارت إلى أن تصنيع الحلى لم يقتصر فقط على عمل الورشة ولكن يشمل تواصل شركات الشحن وعمل التصاميم ، لافتة إلى أنها بدأت بمفردها فى الورشة وبعد ذلك زاد عدد مساعديها لـ 8 أفراد .





ولفتت إلى أنها تستعين فى ورشتها بـ الخطاطين ، المصممين مؤكدة أن شعارها هو الجودة والدقة فى التفاصيل والاستعانة بالمتخصصين .





وتابعت طبيبة تفرغت فى مجال تصنيع الفضيات ، أن أهم ما يميز عملها هو عدم الاقتصار على صنع حلى ولكن تدخل بها السرور على زبائنها ويحرصوا على اقتنائها بل ويورثونهم لأولادهم وأحفادهم .





وأوضحت أن هدفها الأول فى صنع الحليات والفضيات هو إيصال معنى خاصة وانها تعتمد على الحرف اليدوية وتكون مميزة ومنها الاستعانة بجودة المنتج ب الخط العربى ، الديوانى ، التراث الاسلامى ، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ قطعة الحلى قد تستغرق أيام وأخرى أسابيع عن طريق تسسيح الفضة وسبكها .



