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صانعة حلى وفضيات : تركت الطب لتنمية موهبتى الفنية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:45 ص
طبيبة تفرغت فى مجال
طبيبة تفرغت فى مجال تصنيع الفضيات
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شيرين عادل
قالت الدكتورة مى الهادى ، طبيبة  تفرغت فى مجال تصنيع الفضيات  ،  إن فكرة تركها لمجال دراسة الطب وانخراطها بمجال تصنيع الفضيات بدأت منذ عام 2015 وكانت فى البداية ورشة بسيطة وأعقب ذلك دراستها لمجال الفضة وذلك بهدف تنمية موهبتها . 

وأضافت "  الهادى  " ، خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أنها فى بداية تصنيع الفضيات بدأت من منزلها ومع انتاج كميات كبيرة احتاجت لتدشين ورشة خاصة بها لتصنيع الحلى والاكسسورات ، لافتة إلى أنها تقضى 4 ساعات يوميأ فى الورشة .

وأشارت إلى أن تصنيع الحلى لم يقتصر فقط على عمل الورشة ولكن يشمل تواصل شركات الشحن وعمل التصاميم ، لافتة إلى أنها بدأت بمفردها فى الورشة وبعد ذلك زاد عدد مساعديها لـ 8 أفراد . 

ولفتت إلى أنها تستعين فى ورشتها بـ الخطاطين ،  المصممين مؤكدة أن شعارها هو الجودة والدقة فى التفاصيل والاستعانة بالمتخصصين . 

وتابعت طبيبة  تفرغت فى مجال تصنيع الفضيات ، أن أهم ما يميز عملها هو عدم الاقتصار على صنع حلى ولكن تدخل بها السرور على زبائنها ويحرصوا على اقتنائها بل ويورثونهم لأولادهم وأحفادهم .

وأوضحت أن هدفها الأول فى صنع الحليات والفضيات هو إيصال معنى خاصة وانها تعتمد على الحرف اليدوية وتكون مميزة ومنها الاستعانة بجودة المنتج  ب الخط العربى ، الديوانى ، التراث الاسلامى  ، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ قطعة الحلى قد تستغرق أيام وأخرى أسابيع  عن طريق تسسيح الفضة وسبكها .

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