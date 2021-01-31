مواجهة منتظرة لوزيري النقل والبترول بالنواب.. وعبد العليم داود أمام القيم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزيري النقل والبترول، لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، علي مستوي منظومة النقل والبترول، وذلك فى ضوء حصول حكومة المهندس مصطفي مدبولي علي ثقة النواب فى يوليو 2018حيث برنامجه المقدر بـ 4 سنوات.





ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمان النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم فيما تم عرضه، مع التطرق لإشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة، ويعقب ذلك تعقيب من الوزير علي تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان للجنة المختصة من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.





ومن المنتظر أن تشهد جلسة غدا الاثنين حضور وزير المالية ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة علي مستوي اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب، فيما تشهد جلسة الثلاثاء تعديل بحضور وزير الأوقاف بدلا من وزير العدل، وأيضا حضور وزيرة الصناعة.





ويعد الأسبوع الجاري هو الإسبوع الثالث رقابيا للأعضاء علي الحكومة بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، والذى تلي بيانه أمام الأعضاء ولاقي العديد من التعقيبات من جانب الأعضاء أيضا، وأكد علي أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بياناتهم سيحضر مرة أخري أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات من أجل أن تضعها الحكومة في اعتبارها وتعمل علي تنفيذها.





وشهدت الأيام الماضية انتقادات لاذعة من النواب تجاه وزير الإعلام أسامة هيكل، وأيضا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب، في الوقت الذي حفظت هيئة مكتب المجلس استجواب للنائب مصطفي بكري، بشأن ذات الموضوع كونه غير مستوفي الشروط، وهو الأمر الذي واجهه بتقديم طلب إحاطة للوزير لذات الموضوع من أجل حضور الوزير أمام اللجنة المختصة ومواجهته بشأن هذا الملف الذي يحوز علي اهتمام كبير من الأعضاء بالمجلس.





كما يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد أولي اجتماعات لجنة القيم، وذلك لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لها بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن، حيث من المنتظر أن يكون الاجتماع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.





الاجتماع سيشهد استجواب النائب محمد عبد العليم داود بشأن ما هو موجه له من اتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضي، وتوجيه أتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولي الرد عليها، فيما يحق له الحضور معه نائب آخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من إتهامات، علي أن تتولي لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتي إسقاط العضوية، وفي حين قررت إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية من أجل دراسته من جديد واتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر علي الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.