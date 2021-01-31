ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الجزار وعطية يتفقدان مشروعات الشريط النهرى السياحى بأسوان الجديدة.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 10:48 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجولة تفقدية بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة.


وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان، بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان.



اقرأ أيضا:

أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع



وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، مشروع الممشى النيلى، والذى يتكون من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وكذا قرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.



كما تفقد الدكتور عاصم الجزار واللواء أشرف عطية، مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، بجانب الكوبرى الجارى تنفيذه لربط المسرح بمنطقة الفيلات.



وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، الفيلات التى تم وجار تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم الاستلام الابتدائي لعدد من الفيلات، وجار تنفيذ عدد آخر، ويبلغ إجمالى عدد الفيلات 150 فيلا بالشريط النهرى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسوان الجديدة تتزين على ضفاف النيل وإنارة المشروع النهرى باستثمارات 22 مليون جنيه.. شاهد

وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة

الممشى السياحى أبرزها .. وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة أسوان الجديدة .. صور

ري أسوان يتابع أعمال تأهيل 3 ترع بالطويسة.. صور

وزير الإسكان يتابع منظومة التدريب للعاملين بمياه الشرب والصرف بأسوان

أسوان على أبواب العالم.. المشروع السياحى يزين نهر النيل في بلاد الذهب.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

170 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم نقل وميكروباص بكورنيش المعادي .. صور

أكثر من 450 معتقلاً في ساعات.. المظاهرات تجتاح مدن روسيا رغم البرد القارس

السعودية.. تحذير شديد من طقس اليوم.. وهذا موعد سقوط الأمطار

صانع الرؤساء .. وفاة النائب اللبناني ميشال المر جراء مضاعفات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن