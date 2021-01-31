شاهد| حالة الطقس اليوم الأحد 31-1-2021

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والتى تتضمن "القليوبية، القاهرة، الإسكندرية" والوجه البحرى، وطقس مائل للدف جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع صقيع فى المزروعات ليلا بوسط سيناء.









وتضم السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، وتضم محافظات الصعيد كلا من الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية.