تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبلي

وتقام مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و3 بتعليق رؤوف خليف.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، للثأر من أتلتيك بلباو بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، والصعود إلى وصافة جدول ترتيب الليجا.





كان برشلونة خسر نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع قبل الماضي، كما شهد اللقاء طرد ليونيل ميسى للمرة الأولى في تاريخه مع البلوجرانا.





في المقابل، يطمح أتلتيك بلباو في مواصلة تفوقه على فريق برشلونة بخطف الفوز منه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.