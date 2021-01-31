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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

الأحد 31/يناير/2021 - 10:55 ص
برشلونة
برشلونة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - لينجليه - أراخو - سيرجي روبيرتو

الوسط: دي يونج - بيانيتش - بيدري

الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبلي

وتقام مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و3 بتعليق رؤوف خليف.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، للثأر من أتلتيك بلباو بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، والصعود إلى وصافة جدول ترتيب الليجا.

كان برشلونة خسر نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع قبل الماضي، كما شهد اللقاء طرد ليونيل ميسى للمرة الأولى في تاريخه مع البلوجرانا.

في المقابل، يطمح أتلتيك بلباو في مواصلة تفوقه على فريق برشلونة بخطف الفوز منه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز العاشر بـ 24 نقطة.
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