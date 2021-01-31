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فن

بإطلالة ريفية .. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 31/يناير/2021 - 11:16 ص
مي سليم
مي سليم
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ندى فكري
نشرت الفنانة مي سليم صورة  لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة ريفية مما جذب انتباه متابعيها.

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

ويعتبر مسلسل "ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

بإطلالة ريفية .. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
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