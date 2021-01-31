ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من جنيف.. رسالة مهمة من البرلمان العربي لضحايا الإرهاب في الدول العربية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:31 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أكد الدكتور ظافر العاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أن الدول العربية تعد أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب واكتوت بنارها، لافتًا إلى أن هناك حرصا شديدا من جانبها على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع المشترك السادس بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب لمناقشة وضع تشريع نموذجي لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وبناءً على دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي. 

وأشار العاني"، إلى أن البرلمان العربي يعمل على إعداد مشروع قانون استرشادي في هذا الشأن، لافتًا إلى الجهود الأخيرة للبرلمان العربي باستحداث مؤخرًا لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ستعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية وإصدار تقارير دورية بشأنها، مضيفًا أن موضوع دعم ضحايا الإرهاب سيحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال هذه اللجنة.

كما أشار  إلى تعدد آليات وأدوات تعامل الدول العربية مع ضحايا العمليات الإرهابية، مشددًا على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن.

وشدَّد العاني على أن الالتزام بجبر الضرر الواقع على ضحايا الإرهاب وتعويضهم عن آثار الجريمة الإرهابية أضحى مبدأً راسخ في قواعد القانون الدولي، ما يتطلب وضع معايير ثابتة تلتزم بمقتضاها الدول بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

وفي ختام مداخلته، ثمَّن  العاني نتائج الاجتماعات الستة التي عقدت بهدف التوصل إلى تشريعي نموذجي موحد في هذا الشأن اعتمادًا على الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم استعراضها خلال هذه الاجتماعات، منوهًا إلى أن سلسلة هذه الاجتماعات سيكون لها دور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البرلمان العربي يتحرك لحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم

تحرك عاجل من البرلمان العربي ضد التنظيمات الإرهابية ..فيديو

حقوق ضحايا الإرهاب على طاولة اجتماع الاتحاد البرلماني الدولى والبرلمان العربي

تعرف على ما حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية في البرلمان العربي

العسومي يكشف عن خطة البرلمان العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.. فيديو

من قلب القاهرة.. البرلمان العربي يقترب من الشعوب العربية ويلمس قضايا المنطقة

ترشيحاتنا

أحمد نادر السيد: لا أفكر في الاحتراف وتركيزي مع الزمالك

قصة علقة موت لـ سهير الباروني بسب ماري منيب.. ابنة الراحلة تكشف أسرارها

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن

طبيب: مريض كورونا غير معد في هذا الوقت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن