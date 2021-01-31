عبد العاطى ورحمى يناقشان الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة الغربية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وبحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.





واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع بنطاق محافظة الغربية، مؤكدًا أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات كبرى لتنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمني، مع الحرص على ضبط جودة التنفيذ من خلال المتابعة المستمرة من قبل أطقم الإشراف.





الجدير بالذكر أنه من المستهدف تأهيل ما يقرب من 219 كيلومترا من الترع بنطاق محافظة الغربية، وقد تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 53 كيلومترا، ويستهدف المشروع تحسين عملية إدارة المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.





وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش مدينة زفتى، ليصبح متنفسًا لأهالى المدينة والمناطق المجاورة، ولتعظيم الاستفادة من أملاك الرى، والمساهمة فى حماية نهر النيل من كل أشكال التعديات.



