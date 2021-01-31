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محافظات

انقطاع المياه عن مناطق بغرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ بماسورة الخط الناقل

الأحد 31/يناير/2021 - 11:23 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أحمد بسيوني
أعلنت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية عن قطع المياه في منطقة الدخيلة والعجمي، غربي المحافظة نظرًا لوجود كسر مفاجئ للخط الناقل للمياه قطر ١٠٠٠ أمام بوابة النقل بشركة الإسكندرية للبترول. 

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأحد، إنه تقرر قطع المياه عن منطقتي "الدخيلة والعجمي" اليوم الأحد وذلك لبدء عملية الصيانة.

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وطالبت الشركة المواطنين للاتصال على الخط الساخن ويحمل رقم ١٢٥ عند الحاجة للمياه، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات تحمل تنكات مياه تجوب الشوارع لمد المواطنين بالمياه اللازمة.

وأشار بيان الشركة إلى أنه من المقرر عودة المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

وفي سياق منفصل، عقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، اجتماعًا اليوم السبت، مع قيادات القطاع التجارى والإنتاج والتوزيع لبحث أى معوقات تتعلق بالقطاع التجارى، وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس أحمد جابر ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها تأثير على ضغوط المياه.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتحدث عن دور إدارة العدادات فى مراجعة القراءات شهريا وتصحيح القراءات غير المنطقية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى.

وأشار إلى أهمية تحليل الاصدارات والتحضيرات الصادرة عن الشركة لمدة ثلاثة أعوام ماضية، وتحديد أى مشكلات وبحث سبل حلها.

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