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برلمان

نائب: منظومة اشتراطات البناء الجديدة تهدف للقضاء نهائيا على العشوائيات

الأحد 31/يناير/2021 - 11:41 ص
عقارات
عقارات
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فريدة محمد
قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن منظومة اشتراطات البناء الجديدة تهدف للقضاء على العشوائيات بصورة نهائية، وبذلك تعد ترجمة لاهتمام الدولة بملف العشوائيات والقضاء على المناطق الخطرة، مما يتطلب ضرورة أن تكون هناك حزمة جديدة من الاشتراطات لعدم العودة لهذه المشكلة مرة أخرى.

وأضاف حماد فى بيان صحفى له، أن الاشتراطات الجديدة ستراعى العديد من الاعتبارات منها على سبيل المثال البنية التحتية وقدرتها على التحمل واستيعاب مبان جديدة من عدمة، وهذا يعنى أن البناء سيكون وفقا لطبيعة كل من، إلى جانب اشتراطات تضمن تحقيق السلامة الإنشائية للعقارات، وسيكون لها دور أساسى الحفاظ على الثروة العقارية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد سيكون لها دور أيضا فى تذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، والحد من الملاحظات فى هذه المنظومة، الى جانب تبسيط هذه الإجراءات، وإسنادها لمكاتب اعتماد لسرعة الانتهاء من الأوراق المطلوبة وميكنة الخدمات، وبهذا ستكون التعديلات والاشتراطات الجديدة بداية العشوائيات نهائيا.
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