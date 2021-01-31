خالد حنفي: تطوير التعاون العربي الأوروبي لوجستيا والاستفادة من تحولات الاقتصاد الرقمي

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن "النظر إلى العلاقات العربية – الأوروبية من الناحية التقليدية يبقى قاصرا في ظل التحول التاريخي الذي نشهده حاليا.





وأضاف حنفي، خلال كلمة له في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورجية في إطار معرض تشجيع الاستثمار والصادرات البلجيكي، بعنوان "تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ما بعد أزمة كوفيد".





واعتبر أن "كيفية تجسيد التعاون العربي – الأوروبي على أرض الواقع، يكون عبر وضع تصور شمولي متكامل للمشروع المستقبلي الذي نريده لفضائنا، يقوم على ترتيب عقلاني للأولويات.





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كما أطلق اتحاد الغرف العربية مبادرة للتحول الرقمي من خلال شراكة مع اتحاد المصارف العربية وقد تم إطلاقها في مدينة دبي عام 2020 وتشمل المنصات المعلوماتية والمتخصصة في التحول.





وشدد على أن "التعاون العربي الأوروبي ينطوي على طاقات هائلة في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية الواسعة. كما أن الاتحاد الأوروبي والدول العربية يمثلان اثنين من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم. ولكن ورغم الجوار والعلاقات الواسعة النطاق، فإن جزءا محدودا فقط من هذه الطاقات يتحقق.





واعتبر أن التعاون "العربي الأوروبي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل وجوار وقرب جغرافي، حيث نجح الجانبان في نسج شبكة متينة من العلاقات المؤسساتية والمجتمعية"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي في طليعة الشركاء التجاريين لبلدان العالم العربي وحل عام 2019 في المرتبة الخامسة من حيث التصدير بعد كل من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا بنسبة 6.3% من إجمالي مستوردات الاتحاد الأوروبي.



