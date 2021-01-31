محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها،حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار، وذلك بطول الكورنيش، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري.







كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 ومداخل الشوارع.



ووجه المحافظ أيضا بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدًا ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.



من جانبه أكد اللواء سامى علام رئيس حي عرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية استمرار الحملات المفاجئة لتنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



أشار علام إلى أن الأجهزة التنفيذية بالحي أغلقت علي مدار شهر يناير 25 سنتر دروس خصوصية خالفوا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا.



وأضاف رئيس الحي أنه تم فض 17 حفل زفاف وعمل محاضر لأصحاب تلك القاعات التي أقيمت تلك الأفراح، لمخالفتها قرار رئيس الوزراء ومخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، منوها بأن الحي بصدد حملات مستمرة ويوميا لتنفيذ كافة الإجراءات القانونية على المخالفين.



من ناحية أرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الخارج من محطة رفع صرف صحي كوم الأطرون التابعة لمركز ومدينة طوخ قطر ٤٥٠ مم.





وقالت الشركة إنه على الفور تم الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين للعمل على إصلاح العطل والتعامل معه فى أسرع وقت كانت محافظة القليوبية، أعلنت فى وقت سابق عن قطع المياه عن 5 مناطق بمدينة شبين القناطر، بسبب حدوث عطل مفاجئ في خط المياه الرئيسى قطر 500 مم.



وقالت المحافظة إن المناطق المتأثرة بالانقطاع، هى قرى "الحسانية والقلزم والشيخة سالمه والكسابيه وعرب الغدير"، وتجري الآن أعمال الإصلاح، وسيتم ضخ المياه بعد الانتهاء منها.





وأضافت المحافظة أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المذكورة خلال فترة الانقطاع ولحين عودة المياه مرة أخرى.



واكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يتم توزيعها على الأعمدة الديكورية، مشددا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت.