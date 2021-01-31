نائبة تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالاهتمام بالعلوم الحديثة والتخصصات المتطورة في الجامعات

طالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.





وقالت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم إن تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية يسهم بشكل مباشر وحقيقى فى الحد من أزمة البطالة داخل شباب الخريجين من الجامعات المصرية خاصة من الجامعات الجديدة مؤكدة أهمية تطوير وتحديث الدراسة الأكاديمية فى الجامعات القديمة أيضًا خاصة فيما يتعلق بمواكبة العلوم الحديث ومختلف التخصصات العلمية المتخصصة.





وأكدت أن هناك متغيرات إيجابية كبيرة حدثت فى جميع محافظات ومدن وقرى مصر على مستوى الجمهورية فى مختلف مجالات التنمية الشاملة خاصة المشروعات القومية الكبرى التى جعلت من مصر دولة مؤهلة لتحتل مكانة عالمية مرموقة فى عالم الدول المتقدمة وهو ما يتطلب أن يكون لجميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة دورها فى دعم ومساندة جهود الدولة المصرية للارتقاء بجميع مؤسسات الدولة وبما يتواكب مع دور الجامعات المصرية فى خدمة وتنمية المجتمعات والمناطق الداخلة فى حدودها، مؤكدة ثقتها التامة فى نجاح الجامعات المصرية فى مواكبة جميع التطورات الإيجابية داخل مصر.





وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتشكيل لجنة داخل المجلس الاعلى للجامعات لمتابعة تنفيذ مثل هذه الملفات المهمة مشيدة بالاهتمام الكبير الذى يعطيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمثل هذه الملفات وهو ماجعل عدد كبير من الجامعات المصرية تتصدر التصنيفات الدولية فى عدة مجالات تتعلق بتطوير وتحديث التعليم الجامعى داخل الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".





كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار في ذات السياق ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحًا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.