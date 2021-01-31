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أخبار العالم

عنادهم شلّ الدولة.. البطريرك الماروني في لبنان يهاجم مجددا المسئولين

الأحد 31/يناير/2021 - 11:53 ص
سعد الحريري وميشال
سعد الحريري وميشال عون
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شيماء مصطفى
ترأس البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس اليوم، الأحد، ملقيًا في عظته كلمة بشأن الوضع المتأزم في لبنان على خلفية تعثر ملف تشكيل الحكومة، موجهًا انتقادات لاذعة للمسئولين.

ووفقًا لشبكة "إم تي في" اللبنانية، قال الراعي في عظة اليوم الأحد، إن المسؤولين يشلون الدولة والحياة بعنادهم في تعطيل تشكيل الحكومة، معربًا عن تشكيكه في نواياهم الوطنية.

وأضاف: "ندين ونشجب ما حدث في طرابلس وللمسؤولين بدل التلهي في التحليل من يقف وراء المتظاهرين كان الأجدى بكم أن تستبقوا الانفجار وحال الجوع العام".

وأكد أنه من المخزي أن يكون الخلاف غير المبرر في تطبيق مادة في الدستور، ليصل إلى حد التخاطب بواسطة المكاتب الإعلامية ردًا برد كما لو من وراء متاريس تزيد من تشقق لحمة الوحدة.

ولا يزال ملف تشكيل الحكومة في لبنان صعبًا ومعقدًا، وذلك عقب خلافات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، برغم دخول عدد من الوسطاء لحل الأزمة، إلا أنها أصبحت تستعصي على الجميع في ظل أزمة التظاهرات الأخيرة التي خرجت في طرابلس تندد بالجوع والحال السيئة التي وصل إليه لبنان.

وكشف مصدر مقرب من رؤساء الحكومة السابقين لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن المجموعات المندسة في التظاهرات، كانت تخطط لإقحام عاصمة الشمال في حالة من الفوضى يترتب عليها اندلاع صدامات دامية بين المنتفضين على واقعهم المعيشي، وبين القوى الأمنية لإسقاط تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في طرابلس، وبالتالي الضغط عليه للاعتذار عن تأليفها.

وأكد المصدر أن المخطط الانقلابي الذي استهدف عاصمة الشمال وُئد في مهده، وأن الحريري سيبقى صامدًا في موقفه ولن يحيد عن رؤيته لقيام حكومة طبقًا للمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان.
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