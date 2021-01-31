عربية البرلمان تثمن التكليفات الرئاسية بإرسال مساعدات طبية إلى لبنان

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى دولة لبنان الشقيقة ، وقيام القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز 3 طائرات نقل عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية وإرسالها لدولة لبنان الشقيقة.





وقال " أباظة " فى بيان لها أصدره اليوم، إن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت سندًا للدول العربية التى تواجه أى مشكلات أو أزمات، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك إقلاع 3 طائرات نقل عسكرية من طراز ( C130 ) محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة، لمساندتها فى مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.





وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن مصاحبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى لهذه المساعدات كان له أثره الإيجابى والكبير لدى الأوساط والقوى السياسية اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم وشكرهم الكبيرين لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا.





وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد قامت بجولة تفقدية داخل المستشفى العسكرى الميدانى المصرى بلبنان، كما أكدت على استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبنانى الشقيق.





وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانب لبنان فى أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين وتأتى تلك المساعدات تعبيرًا عن دور مصر المحورى والهام تجاه أشقائها من الدول العربية فى مواجهة الأزمات والتحديات.