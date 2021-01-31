ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس العالم للأندية.. تعرف على برنامج اليوم الثاني للأهلي في الدوحة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:13 ص
الاهلي في الدوحة
الاهلي في الدوحة
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، برنامج الفريق في يومه الثاني داخل العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير. 

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار صباح اليوم الأحد، على أن تكون وجبة الغداء في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت الدوحة؛ «1.30 بتوقيت القاهرة». 

ويحصل لاعبو الأهلي على فترة للراحة قبل العودة في الخامسة والنصف لتناول وجبة خفيفة. 

وفي السادسة مساء بتوقيت الدوحة « الخامسة بتوقيت القاهرة» يخوض الفريق تدريبات تأهيلية في «الجيم»؛ من أجل الاستعداد لخوض مران الأهلي الثاني اليوم. 

وتتحرك حافلة الأهلي إلى ملعب المران في السابعة مساء بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لخوض التدريب الثاني المحدد له السابعة والنصف، على ملعب جامعة قطر.
Advertisements
Advertisements

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

شوبير عن خسارة بيراميدز 15 نقطة من 30 فى الدورى: ليس هذا الطموح

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الجهاز الطبي للأهلى يكشف موقف نجم الفريق من مواجهة الدحيل

سيد عبد الحفيظ: الدحيل فريق قوي ولكن نثق في قدرات لاعبينا

نهائي مونديال اليد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-1-2021 والقنوات الناقلة

أحمد نادر السيد: لا أفكر في الاحتراف وتركيزي مع الزمالك

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

كأس العالم للأندية.. تعرف على برنامج اليوم الثاني للأهلي في الدوحة

لا نخشى بطل أفريقيا وجماهيره.. نجم الدحيل يتحدى الأهلي قبل موقعة الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن