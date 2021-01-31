مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم نقل وميكروباص بكورنيش المعادي .. صور

لقي شخص مصرعه وأصيب ٩ آخرين بإصابات متفرقة إثر تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص بطريق كورنيش النيل بالمعادى.





تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع تصادم مروع بين سيارتين امام المحكمة الدستورية بكورنيش النيل بالمعادى ، ووجود متوفى و٩ مصابين.





علي الفور تم توجيه رجال المرور والاوناش وهرعت سيارات الاسعاف ، وتبين ان السيارة نصف نقل اختلت عجلة القيادة فى يد السائق لينقلب فى الاتجاه الاخر ويصطدم بالسيارة الميكروباص لتتحول السيارتين الي كتلة من الحديد .



