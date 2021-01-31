بعد انتخابهم مؤخرًا.. كامل الوزير يهنئ مكتب لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

استقبلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، الأحد، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.





وبحسب بيان، يأتي ذلك لتقديم التهنئة لهيئة مكتب اللجنة بعد فوزهم في انتخابات اللجان النوعية التي أجريت مؤخرًا والمشكل من كل من النائب علاء عابد رئيس اللجنة ووكيل اللجنة؛ النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع، وأمين السر النائب سيد عوض، بالإضافة لأعضاء اللجنة وهم: النائب رزق ضيف الله ، والنائب نادر الخبيري، والنائب حازم عويان، النائب سامح السايح.





وشارك في تقديم التهنئة اللواء كمال عامر، رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي، ويسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب.





من جانبه عبر النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عن استعداد اللجنة التام، للتعاون مع الحكومة ووزارة النقل في تنفيذ خطط عملها من أجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة في مجال النقل والمواصلات، والذي شهد طفرة كبيرة في السنوات الاخيرة بفضل جهود والرؤية الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة النقل والمواصلات بقيادة الفريق كامل الوزير.