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رياضة

موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز وإسعاد الجماهير في مونديال الأندية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:35 ص
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم ابو علم
حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على عقد العديد من الجلسات والاجتماعات مع لاعبيه في الطابق السابع لمقر إقامة البعثة الحمراء في الدوحة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في دور الــ8 لمونديال العالم للأندية.

ويركز موسيماني علي تحفيظ لاعبيه خطة المباراة وكيفة مواجهة عناصر القوة في الدحيل التي تتمثل في علي كريمي والبرازيلي دودو جونيور والكيني مايكل اولونجا ومحمد مونتاري والمعز علي، كما شهد المران الأول للفريق الأحمر في ملعب رقم 1 بجامعة قطر محاضرة فنية للاعبيه لشرح طريقة لعب المنافس وتحركات لاعبيه.

وطلب المدير الفني من لاعبيه حسب المحاضرة بضرورة أن يكون هناك تركيز، خاصة من سداسي الخط الخلفي ووسط الملعب بالتركيز خاصة أن كريمي وأولينجا ودودو والمعز لديهم قدرات كبيرة لخطف الأهداف في أي لحظة.

وقال المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه إن جمهورهم ينتظرهم في الملعب ومنذ تأهلهم لتلك البطولة هناك شغف بوجودهم ولولا الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقرارات اللجنة المنظمة بدخول 30% فقط من سعة الإستادات لأمتلأ الملعب تمامًا لمؤازرتهم، واضاف للاعبيه:" كونوا  علي مستوي الحدث .العبوا لأنفسكم ولجماهيركم وناديكم..قدموًا أمكانياتكم في بطولة هي الأكبر عالميا علي نطاق الأندية".

وأضاف:"لا ضغوط عليكم..لن يلومكم احد حالة الخسارة ..وهي فرصة لفعل شئ عظيم في هذا التوقيت..لدينا كل شئ لعبور عقبة الدحيل والتأهل لمواجهة الحلم أمام بايرن ميونيخ..هي مباريات ومنافسات قد لا تتكرر بسهولة..وأنتم الأن هنا".
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