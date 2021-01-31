جامعة الإسكندرية: عيد الشرطة مناسبة وطنية تجسد أسمى صور الانتماء والتضحية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندري ة ، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السيد اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، بمناسبة تولي سيادته منصب مدير أمن الإسكندرية، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.





وقد أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، على أن هذه الزيارة تأتي عرفانا وتقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية تثمن جهود رجال الشرطة وتضحياتهم خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني، وخاصةً في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر الجهود لدعم مسيرة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





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كما أكد على أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى صور الانتماء للوطن والتضحية في سبيله، كما قدم رئيس الجامعة درع الجامعة للسيد مدير الأمن مشيدًا بدور جهاز الشرطة في إقرار الأمن بالبلاد، ودعم مناخ الاستقرار للوطن والمواطن.





وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن إصدار يناير 2021 للتصنيف الأسباني Ranking Web ‎of Universities أوضح أن جامعة الإسكندرية حافظت على ترتيبها الثاني بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية للعام الثاني والتي بلغ عددها 72 مؤسسة تعليمية أي شغلت قائمة أعلى 2.7% من المؤسسات المصرية، والسابع على مستوى أفريقيا والبالغ عددها 1907 مؤسسة أي شغلت قائمة أعلى 0.37% من المؤسسات الأفريقية، ورقم ‏‏837 عالميًا أي شغلت أعلى 2.7% من قائمة المؤسسات التعليمية والبحثية في العالم وقفزت 137 مركزًا عالميًا عن العام السابق.





ونوه رئيس جامعة الإسكندرية أن ترتيب Ranking Web ‎of Universities للجامعات والذي أنطلق عام 2004 ويصنف 31000 مؤسسة تعليمية وبحثية في أكثر من 200 دولة ويصدر كل ستة أشهر ويستخدم في تقيمه كلًا من مؤشرات الويب والتي تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي.



