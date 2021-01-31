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محمد حسن: اقتصار ألعاب الطفل على الكرة والمسدسات مفهوم خاطئ

الأحد 31/يناير/2021 - 11:29 ص
لعب الأطفال
لعب الأطفال
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شيرين عادل
قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إن الطفل فى عمر الثلاثة أشهر يبدأ يشعر بالمحيط الخارجى حوله، ولا بد بإمداده بـ ألعاب تلفت نظره وتصدر أصواتا وإضاءة.

وأضاف حسن، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الطفل يرتبط بـ"اللعبة" أكثر من الأشخاص وتشد انتباهه ولا بد من تطوير لعب الأطفال بالتدريج لإمداده بألعاب أطفال متطورة نوعا ما.

وأشار إلى أن اقتصار لعب الطفل الولد على المسدسات ولعب كرة القدم والعرائس فقط للفتيات هو مفهوم خاطئ، لدى بعض أولياء الأمور خاصة أنه لا يجب التقسيم العمرى بين الأطفال الذكور والإناث فى مرحلة متقدمة من العمر فى طفولتهم. 

ولفت إلى أن الطفل فى مرحلة الثلاث أشهر يحتاج فقط إلى اللعب والتعلم وتنمية مداركه واكتشاف العالم الخارجى، المرح، التعلم، مضيفا أن الوسائل التعليمية الأولى للطفل فى المراحل العمرية الأولى تبنى على اللعب وليس تقمص الأم دور المعلمة وتوجيه الأطفال للصواب أو الخطأ فقط. 
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