محمد حسن: اقتصار ألعاب الطفل على الكرة والمسدسات مفهوم خاطئ

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إن الطفل فى عمر الثلاثة أشهر يبدأ يشعر بالمحيط الخارجى حوله، ولا بد بإمداده بـ ألعاب تلفت نظره وتصدر أصواتا وإضاءة.





وأضاف حسن، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الطفل يرتبط بـ"اللعبة" أكثر من الأشخاص وتشد انتباهه ولا بد من تطوير لعب الأطفال بالتدريج لإمداده بألعاب أطفال متطورة نوعا ما.





وأشار إلى أن اقتصار لعب الطفل الولد على المسدسات ولعب كرة القدم والعرائس فقط للفتيات هو مفهوم خاطئ، لدى بعض أولياء الأمور خاصة أنه لا يجب التقسيم العمرى بين الأطفال الذكور والإناث فى مرحلة متقدمة من العمر فى طفولتهم.



