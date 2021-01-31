طبيب يكشف معلومات خطيرة عن آلام الظهر وعلاقتها بالاقتصاد القومي.. فيديو

قال الدكتور عبد الله أسامة، رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى زايد التخصصي، إن آلام الظهر متواجدة ومنتشرة في العالم كله، وتمثل آلام الظهر 80% من السبب الرئيسي لزيارة المستشفيات، فأغلب المرضى الذين يأتون إلى المستشفى يكون إما لنزلات البرد في الأغلبية وتليها آلام الظهر، وتعتبر من أول الأسباب أخذ الإجازات المرضية في العمل.





وتابع الدكتور عبدالله أسامة، خلال حواره حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن آلام الظهر لها علاقة نوعا ما بالاقتصاد، وذلك لأنه إذا حافظ الناس على صحتهم فلن يحتاجوا إلى الإجازات، وبالتالي يزيد الإنتاج ويتحسن، والالتزام بأداء العمل، منوها أن آلام الظهر من أكثر الأمراض الشائعة المنتشرة في العالم، ويليها آلام الركبة.





وأوضح أن أسباب آلام الظهر الكل يعرفها ولكننا لا نطبقها، معقبا: "لازم تعرف أن جسمك مسؤولية"، لافتا إلى أن من أسباب الظهر هو الوقوف لفترة طويلة وهو أحد أهم الأسباب لآلام الظهر، والجلوس بوضع خاطئ يؤثر على الظهر بشكل كبير، مشيرا إلى أن أصبح العالم يجلس أكثر في عمله على عكس الأعوام والقرون الماضية.





وأشار إلي أن جزءا مضرا لتلك الآلام هم انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تسبب تشوهات في العمود الفقري في سن مبكر عن المتعارف عليه، وذكر على أن تصبح للموبايل تأثير خطير جدا في انعكاس عضلة الرقبة والتي أصبحت تسمى بـ “texting neck”، لأنها مرتبطة بالشخص الذين يجلسون كثير على الموبايل، وأصبحت تلك الأعراض متداولة بين الشباب والمراهقين من 15 إلي 20 سنة بعد إن كانت معروفة بين الـ 40 والـ 50 عاما.