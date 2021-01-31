محافظ القليوبية: تحرير 12813 محضر مخالفات عدم ارتداء الكمامة.. صور

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة، استهلها بتفقد موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.





وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم تحرير 12813 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء فى 3 يناير الماضي، وتم ذلك بالتنسيق بين مجالس المدن والأحياء وإدارة مرور القليوبية.





وأكد المحافظ استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.



وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.



ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.







من ناحية أخرى أكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على الاهتمام بالقطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مستشفيات حديثة على أحدث أنظمة التشغيل وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة فى كافة المجالات والتوسع فى إنشاء أقسام جديدة فى التخصصات النادرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزى بتكلفة 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرة.



وقال المحافظ إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزى الجاري إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث تم توفير كافة الاعتمادات المالية للانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات الطبية والأجهزة، وجاري متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.



كما شملت الجولة تفقد المحافظ مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة.



وشدد الهجان خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

