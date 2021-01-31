ميمي جمال تفاجئ الجمهور باعتزالها الفن وتكشف سر طلبها الانفصال عن حسن مصطفى



فاجأت الفنانة القديرة ميمي جمال الجميع بإعلان خبر اعتزالها المفاجئ، من خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج بعد مشوار طويل امتدت الى أكثر من 40 عامًا.









- رسالة اعتزال ميمي جمال



وقالت ميمي جمال :"أنا حسيت إنى عايزة أعوض الفترات اللى فاتت من حياتى اللى معشتهاش كويس".





وأضافت: "أنا دلوقتى بعيش حياة ماعشتهاش قبل كدا مع أولادى وأحفادى.. ومستريحة وربنا يبعد عنكم المرض والكورونا"، موجهة الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنها من الجمهور.





وتابعت: "صعب خلاص أن أعود للفن مرة أخرى وهو اعتزال نهائي.. أنا مرتاحة نفسيًا كدا لأنى تعبت كتير وكدا كفاية".





- تاريخ ميمي جمال الفني



على مدار تاريخها شاركت ميمي جمال في 20 فيلما سينمائيا من أشهرها "البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"لصوص لكن ظرفاء"، و"عالم عيال عيال".





أما المسرح فكان صاحب نصيب الأسد في مشوار ميمي جمال بمشاركاتها في 30 مسرحية، وفي الدراما وصلت مشاركاتها إلى 14 مسلسلا من أنجحها مسلسل "عائلة الحاج متولي".









- رفضت الإنجاب للمرة الثانية



تزوجت ميمى جمال من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبت ابنتين، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.









وكشفت الفنانة ميمي جمال أن زوجها الراحل حسن مصطفى كان يتمنى أن يرزق بولد، إلا أنها أنجبت بنتين توأم، ولم تحاول تكرار التجربة بسبب ارتباطها الفني.











- حسن مصطفى رفض انضمامها لـ مدرسة المشاغبين



قالت ميمي جمال إن زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى لم يساعدها فنيًا، حتى أنه رفض مشاركتها في مسرحية مدرسة المشاغبين لمدة شهرين بدلا من سهير البابلي، حتى لا تتعرض للمقارنة، إلا أن القائمين على المسرحية أقنعوها بالانضمام.









- سبب طلب ميمي جمال الانفصال عن حسن مصطفى



وكشفت ميمي جمال في حوار ببرنامج "100 سؤال"، أنها طلبت الطلاق من حسن مصطفى مرة واحدة خلال زواجهما الذي استمر لعقود بسبب إحدى الفنانات التي كانت تداعبه في كواليس المسرح.









وقالت ميمي جمال:"كانت تقوم برسم اسمه على يدها بالمانكير هذا التصرف لم يرضيني وطلبت الطلاق من حسن مصطفى وهي المرة الوحيدة في حياتي التي طلبت منه هذا الطلب".



