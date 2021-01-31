شريان التنمية.. كامل الوزير: القيادة السياسية تهتم بتطوير قطاع النقل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إن وزارته خصصت يوم الثلاثاء لاستقبال النواب في الوزارة تبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التي يتقدمون بها في هذا القطاع الحيوي في إطار الموازنات المخصصة لها ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين خاصة محدودي الدخل.





وأشار وزير النقل خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أن القيادة السياسة تولى اهتمامها كبيرا بتطوير النقل باعتباره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البري وغيرها بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية.





وأضاف الوزير: الهدف أيضا ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيرها وكذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية.





كان المهندس كامل الوزير قد بدأ كلمته بتوجيه التهنئة للنواب ورئيس البرلمان بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد.