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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟.. صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب.. معلومات عن الجذام

الأحد 31/يناير/2021 - 02:01 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

اعتادت نور ابنة الفنان عمرود دياب على مشاركة متابعيها  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بأبرز الصور واللقطات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


يحتفل العالم كل عام في يوم الأحد الأخير من شهر يناير بـ اليوم العالمي لمرض الجذام ، وهو يصادف اليوم 31 يناير، ويهدف هذا اليوم إلى خلق وعي بين الأشخاص حول التمييز والوصمة التي يواجهها الأشخاص المصابون بالجذام وإلقاء الضوء على طرق القضاء على المرض، كما يهدف اليوم العالمي للجذام أيضًا إلى تعليم  أن هذا المرض الجلدي القديم قابل للشفاء اليوم بسبب تقدم العلوم الطبية.

على الرغم من اللبن من المشروبات الصحية التي يوصي بتناولها نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات تساعد في تكوين الجسم وحمايته من بعض الأمراض إلا أن يحذر العلماء من الإفراط في تناوله.

فيروس نيباه هو فيروس حيواني المصدر  مما يعني أنه يمكن أن ينتشر بين الحيوانات والبشر، ترتبط العدوى بـ NiV بالتهاب الدماغ، ويمكن أن تسبب مرضًا خفيفًا إلى شديدًا وحتى الموت، تحدث حالات تفشي المرض سنويًا تقريبًا في أجزاء من آسيا  ولا سيما بنغلاديش والهند.

يعتبر التفاح الأخضر فاكهة صحية تتميز بمذاق مختلف بالإضافة إلى ذلك تحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية والتي يحتاجها الجسم.

تتسبب الإصابة بـ  فيروس نيباه في حدوث حالة مرضية خفيفة إلى شديدة بما في ذلك تورم الدماغ (التهاب الدماغ) وربما الوفاة، وقد أثار خبر انتشار الفيروس جدلا ورعبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره في الصين.

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغازات ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نكشف عن علاج طبيعي للغازات بمثابة مهدئ للمعدة.










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