جامعة عين شمس: الامتحانات على فترات.. تعقيم شامل وكمامات مجانًا.. مراعاة ظروف كورونا على الطلاب

تربية نوعية عين شمس تكشف لصدى البلد آلية تطوير الكتاب الدراسي

علوم عين شمس: الاختبارات بالكلية على فترتين.. وتقسيم الطلاب على مجموعات

الامتحان إلكتروني كامل أم ورقي؟ صيدلة عين شمس تجيب





تستعد كليات جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك منتصف شهر فبراير بعد إعلان جداول الامتحانات في غضون أيام عبر الصفحات الرسمية للكليات على مواقع التواصل الاجتماعي.





ويرصد موقع "صدى البلد" استعدادات الكليات لبدء الامتحانات من حيث شكلها والإجراءات التدبرية التي تتخذها للحفاظ علي الطلاب.





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أكد الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن الكلية تسعي بشكل مستمر إلى التطوير الدائم ومواكبة التكنولوجيا والاهتمام بما يهتم به الشباب، وتسهيل العملية التعليمة على الطلاب.

وأوضح السيد، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية تسعى لتطوير كتب المقررات الدراسية بجعلها إلكترونية، وذلك عن طريق استخدام المنصات التعليمة لرفع المناهج الدراسية عليها عبر عدة أشكال والتي تتمثل في الفيديو و"البوربينت" والصور، لافتًا الي جعل التعليم تفاعلي من خلال اشتراك الطلاب مع الأساتذة في العملية التعليمية من خلال طرح التواصل عبر المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عميد الكلية إلى أن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للفرق الطلابية والدراسات العليا عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات وذلك بعد إعلان جداول النهائية للاختبارات غدًا على الصفحة الرسمية للكلية والاتحاد الطلابي.

وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات الطلابية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

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من جانبه، قال الدكتور خالد أبوشنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام.

وأوضح أن الكلية تعتمد على نوعين من الامتحانات: الإلكتروني "البابل شيت"، أى الاختيار من المتعدد وليس الإلكتروني بشكل كامل عبر الإنترنت والاعتماد على التصحيح الإلكتروني والثاني هو الامتحان المقالي المعتاد بالشكل الطبيعي لكل عام، وذلك تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات ومراعاة الظروف التي مر بها التعليم.

ولفت عميد الكلية إلى أن الاختبارات تختلف حسب طبيعة المواد العملية والنظرية التي يدرسها الطلاب والتي يحددها أستاذ كل مادة، لافتًا إلى أنه بعد أزمة كورونا رفعت الكلية جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية، والتي يمكن للطلاب الدخول عليها من خلال الإيميل الجامعي الخاص به.

وأشار إلى أهمية التعقيم المستمر لجميع قاعات الكليات وتوزيع الكمامات مجانًا على الطلاب والعاملين أثناء الإختبارات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بالإضافة إلى أجهزة الكواشف الحرارية بالبوابات الرئيسة للكلية لقياس درجات حرارة الطلاب.







وأكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاكتفاء الذاتي من تصنيع المطهرات والأدوات المعقمة والكمامات الطبية لبدء الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، كما أكد أنه يتم تعقيم جميع قاعات الكلية وغرف الكنترول بشكل يومي طوال الإجازة وأكثر من مرة على مدار أيام الامتحانات.

وأوضح أن الكلية تعمل على إجراء الاختبارات على فترتين، وذلك مراعاة لعدد ساعات العاملين والحفاظ عليهم من انتشار العدوى، ويتم الأمر بتناوب بين أعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة حفاظًا على التباعد الاجتماعي وتقسيمهم حسب الفرق الطلابية.

وقال إن الكلية تعمل على تسهيل أداء الاختبارات على الطلاب، وذلك عبر وضع نوعين للاختبارات أحدهما بابل شيت ورقي يمتحنة الطلاب داخل قاعات التدريس ويعتمد على التصحيح الإلكتروني، والآخر المقالي الذي يحتوى على مختلف أنواع الأسئلة، وذلك يختلف باختلاف كل مادة.