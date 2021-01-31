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برلمان

وزير النقل: قطاع الطرق والكباري شهد تطورًا.. ومصر قفزت من 90 مركزًا في التنافسية العالمية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:44 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن وزارته تقوم بخطة متكاملة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات وإنشاء محاور على نهر النيل من خلال منظور تنموي متكامل وربط المناطق الحضارية بالمناطق الإنتاجية.

وأكد وزير النقل خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن خطة الوزارة تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة و تخطيط  و تمهيد الطرق  لشاحنات النقل الثقيل واتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق.

وقال الوزير إن قطاع الطرق و الكباري شهد تطوار مكن مصر من تحقيق مركزا في  التنافسية العالمية ، حيث  قفزت مصر من 90 مركزاً خلال عام 2019 -2020.
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