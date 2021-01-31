1.375 مليار جنيه أرباحا.. الشرقية للدخان توافق على تجديد عقدى التصنيع والطباعة مع فيليب موريس

وافق مجلس إدارة شركة الشرقية - ايسترن كومباني، على تجديد عقدي التصنيع والطباعة مع شركة فيليب موريس بنفس الشروط والأحكام المتفق عليها سابقًا.







واعلنت الشركة في بيان لـــ واعلنت الشركة في بيان لـــ بورصة مصر اليوم، الأحد، أن المجلس وافق على تعيين أحمد الليثي ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدلًا من عماد الدين مصطفى.









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وقرر مجلس الإدارة وقف عملية شراء أسهم الخزينة والاكتفاء بالرصيد الحالي 52.3 مليون سهم تمثل 2.33 بالمائة من أسهم الشركة.







وحققت الشركة خلال الربع الثانى من العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 1.375 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2020 ، مقابل أرباح بلغت 1.157 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 4.221 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.975 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة نحو 6%.