بعد شكاوي المواطنين.. إعادة فتح طريقين بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة التنفيذية من إعادة فتح طريقين رئيسين للأهالي، بعد ورود بلاغات بإغلاقهما وصعوبة السير بهما لسقوط عمود كهرباء وانتشار المياه.



وكان ورد بلاغ لرئيس قرية عين غصين بسقوط أحد أعمدة الإنارة العامة بطريق ترعة سيناء وقامت الوحدة المحلية بإعادة زرع العمود وتركيب الأسلاك وإعادة فتح الطريق حفاظا على أرواح المواطنين.



كما ورد بلاغ لمركز ومدينة القصاصين الجديدة من أهالي منطقة المعازة التابعة لقرية أم عزام تفيد غلق الطريق بعد أن غمرته المياه ة، وعلى الفور تم متابعة الشكوى ووضع سبل سريعة لحلها وتم فتح الطريق بلودر المدينة وسيارات القرية.



ودشن الديوان العام بمحافظة الإسماعيلية، خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين، بالإضافة لرصد شكاويهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



