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محافظات

725 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستغلال الأمثل لمياه الري بسيوة

الأحد 31/يناير/2021 - 12:07 م
أعمال الرش والتطهير
أعمال الرش والتطهير
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أيمن محمود
عقد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم إجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور محمود صلاح، و الدكتور  عاطف مبروك مسؤولي التوجيه المائي بوزارة الموارد المائية والري وبحضور  حمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري بسيوة.

حيث استعرض رئيس مركز ومدينة سيوة جهود الدولة في تطوير قطاع الرى بسيوة، موكدا  بأن مجلس الوزراء قد صدق على مبلغ ٧٢٥ مليون جنيه لتنفيذ خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

واضاف أن من ضمن الخطة   حفر اثنا عشر بئرا عميقا ، وغلق الابار السطحية والمملحه، وعمل الخزانات، والمراوي مشيدًا بدور اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري بمتابعة روابط المزارعين وأهميتها في  الاستغلال الأمثل للمياه في الزراعة بالنظم الحديثة.


جدير بالذكر أن واحة سيوة تقع فى عمق الصحراء على بعد 800 كيلومتر غرب وادى النيل و120 كيلو مترا شرق الحدود الليبية، ونحو 300 كيلومتر جنوب ساحل البحر المتوسط، وعدد سكانها يبلغون حوالي 35 ألف نسمة .

وتتميز الواحة بوجود آثار فرعونية وإغريقية مع آثار زيارة للإسكندر الأكبر. ومن أهم معالمها السياحية جبل شالي وجبل الدكرور وعيون المياة الطبيعية.

ويعد النشاط الزراعى من أهم الأنشطة بواحة سيوة حيث تتميز بإنتاج افضل انواع التمور والزيتون الذى يلقى قبولا في الأسواق المحلية  والعالمية.

من ناحية أخرى استمرت اعمال الرش والتعقيم بالمنشآت العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بواحة سيوة للوقاية من فيروس كورونا.

واكد رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم مساء امس تكثيف أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية بوسط المدينة، وشارع أنور السادات، والمعهد الأزهري، كما تم رش وتطهير مركبات المواطنين، والمباني والمنشآت العامة والحكومية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (  كوفيد-١٩) ومنعًا لإنتشار  الأمراض المعدية وذلك حرصًا على صحة و سلامة المواطنين.

واضاف أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار اعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة  ورش وتعقيم الشوارع والمنشآت حفاظا على سلامة المواطنين.
725 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستغلال الأمثل لمياه الري بسيوة
725 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستغلال الأمثل لمياه الري بسيوة
725 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستغلال الأمثل لمياه الري بسيوة
725 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستغلال الأمثل لمياه الري بسيوة
725 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستغلال الأمثل لمياه الري بسيوة
725 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستغلال الأمثل لمياه الري بسيوة
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