كلمتين حلوين وشوكولاته.. شركة مصرية تقدم دعماً نفسياً للموظفين في الصباح.. صور

"حمدلله على السلامة يا بطل .. صباح الخير" .. ليست مشهدا سينمائيا أو خيالا، بل إنها شركة مصرية تستقبل موظفيها بتلك العبارات في الصباح لتحفيزهم للوصول إلى أفضل أداء بوسعهم في العمل بدلا من إبداء ملاحظات سلبية قد تهدم ما بداخلهم من طاقة.





صدر بعض موظفي "hr" أو مدير الموارد البشرية في بعض الشركات والقطاعات صورة سلبية عن الشخصية التي يجب أن يكون عليها الموظف، كالوجه العبوس والنقد المستمر والملاحظات السلبية التي من شأنها أن تطفئ حماسة الموظفين في المكان، إلا ان هناك عدداً لابأس به يحاول في الوقت الحالي يصحح تلك الصورة.





تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لأوراق مكتوبة بخط اليد بها كلمات تحفيزية للموظفين في إحدى الشركات وبرفقتها حلوى في إنتظار الموظفين، و اثارت تلك الصور ضجة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.





السر ببساطة هو وجود موظف "hr" في تلك الشركة يشعر بالسعادة حينما يبث البهجة في قلوب الموظفين في الصباح ، و يشعر بأن من أهم مهام وظيفته هي تشجيع و تحفيز الموظفين ليخرجوا أفضل ما لديهم في العمل ، مما يعزز من كفاءة المنظومة أو الشركة.





قال محمود مرسي مسئول "hr" في إحدى الشركات أن الصور المتداولة حقيقية بالفعل و هو من قام بها، ويرى أن الكلمة الطيبة قد تضاعف من عزيمة و جهد الموظف، فإذا شعر أن المكان الذي يعمل له ويقضي جزء كبير من وقته بداخله يبادله التقدير والمحبة سيقدم أفضل ما لديه ليظهر بأحسن صورة .





وأوضح "مرسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يقوم بتوزيع الحلوى على الموظفين في الصباح و يحرص أن يكون أول الحاضرين في كثير من الأوقات ليشجعهم على الالتزام ويبدأ اليوم بإبتسامة لطيفة ويضيف بعض المرح بالمكان لرسم البهجة على وجوه الحضور لبداية يوم حافل بالإنجازات.





وأشار إلى أنه قدم أفكار في بعض الشركات التي عمل بها لتحفيز الموظفين وتغيير مفهوم اليوم الروتيني، أبرزهم كان "تقديم مبلغ بسيط كهدية للموظف في يوم ميلاده"، أو مكافأة مالية أو معنوية للموظفين إذا قاموا بإنجاز كبير للمنظومة يستحق التقدير.



